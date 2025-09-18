الخميس 18 سبتمبر 2025
ترامب يزعم: 7 أكتوبر أحد أسوأ الأيام وأكثرها عنفا في تاريخ العالم

ترامب وستارمر، فيتو
ترامب وستارمر، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “الأسرى الإسرائيليون السابقون في غزة قالوا لي إنهم لم يلمسوا أي تعاطف من حماس”.

وأضاف ترامب: “7 أكتوبر أحد أسوأ الأيام وأكثرها عنفا في تاريخ العالم.. يجب إطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة فورا”.

 

العلاقة الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: إن  العلاقة الأمريكية البريطانية لا مثيل لها في العالم.

 

لقاء ترامب ورئيس الوزراء البريطاني 

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محادثات ركزت على الشئون العالمية بدلًا من القضايا السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرًا غير مسبوق لرئيس أمريكي.

وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أمريكية في بريطانيا تبلغ قيمتها 205 مليارات دولار.

