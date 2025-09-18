الخميس 18 سبتمبر 2025
نشوب حريق أعلى سطح عقار سكني بوسط مدينة الأقصر

اندلع حريق أعلى سطح عقار سكني بوسط مدينة الأقصر، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة قبل الانتقال المنازل المأهولة بالسكان المجاورة.

حريق في سطح عقار سكني 

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر عن نشوب حريق في مخلفات أعلى سطح عقار سكني كائن في منطقة المنشية وسط مدينة، دون خسائر في الأرواح البشرية.

على الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وجاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

