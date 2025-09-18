ضبط شخصين لإدارتهما محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص بالشرقية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة مركزى شرطة "ثان الزقازيق، الزقازيق" بالشرقية، حيث يقومان بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بهما بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وأمكن ضبط (مالكى ومديرى الشبكة)، وبحوزتهما (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة –وحدة معالجة مركزية - 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

