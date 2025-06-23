ضبط محطة بث تليفزيوني في الشرقية بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط محطة بث تليفزيوني بمحافظة الشرقية بدون ترخيص.

ضبط محطة بث تليفزيونى فى الشرقية بدون ترخيص

ضبط محطة بث تلفزيوني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين، بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية كائنة بمحافظة الشرقية لاستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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