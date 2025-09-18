الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشهود في واقعة سقوط سيدة من الطابق السادس بالنزهة: حاولنا ننقذها بس مقدرناش

اسعاف
اسعاف

استمعت  نيابة النزهة إلى أقوال شهود العيان في واقعة سقوط سيدة من الطابق السادس بالنزهة.

وقال الشهود إنهم سمعوا صوت ارتطام فاعتقدوا أن شيئا سقط من أعلى فهرولوا إلى المكان فوجدوا سيدة سقطت من أعلى عقار وحاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت في الحال فأبلغوا قوات الشرطة. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة أسفل بمنطقة النزهة وقد لقي مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس.

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان للمستشفى، وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة قسم شرطة النزهة النيابة العامة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة النزهه

مواد متعلقة

العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله في أوسيم

تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول تطفو فوق مياه النيل في الدقهلية

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

سؤال برلماني بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

مصدر طبي بالأهلي يحسم موقف زيزو من مباراة القمة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads