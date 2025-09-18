الشهود في واقعة سقوط سيدة من الطابق السادس بالنزهة: حاولنا ننقذها بس مقدرناش

استمعت نيابة النزهة إلى أقوال شهود العيان في واقعة سقوط سيدة من الطابق السادس بالنزهة.

وقال الشهود إنهم سمعوا صوت ارتطام فاعتقدوا أن شيئا سقط من أعلى فهرولوا إلى المكان فوجدوا سيدة سقطت من أعلى عقار وحاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت في الحال فأبلغوا قوات الشرطة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة أسفل بمنطقة النزهة وقد لقي مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس.

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان للمستشفى، وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

