الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

اتحاد الغرف السياحية يبحث تعزيز التعليم الفندقي مع الوكالة الألمانية للتعاون

اجتماع اتحاد الغرف
اجتماع اتحاد الغرف السياحية مع وفد الوكالة الألمانية
بحث الاتحاد المصري للغرف السياحية آلية تعزيز التعليم السياحي والفندقي ومضاعفة جهود إعداد خريجين مؤهلين بشكل متميز للعمل في القطاع السياحي بمختلف مكوناته.

مشروع مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر لصالح وزارة التربية والتعليم

جاء ذلك خلال اجتماع شهده الاتحاد مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي تمول مشروع مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الاتحاد والغرف السياحية في الشق المعنى بالتعليم الفني الفندقي بالمدارس الحكومية المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الإتحاد لتعزيز الجهود القائمة لتأهيل وتدريب كوادر جديدة للعمل بالقطاع السياحي لتواكب خطة الدولة للوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح، ومتطلبات القطاع السياحي من مهارات.

وترأس الاجتماع حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وحضره من الجانب المصري؛ محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وياسر التاجوري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وإيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد وأحمد الوصيف والدكتور نبيل رشدان عضوي مجلس إدارة الإتحاد، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد، وشمس البدري المدير الإداري ومسؤول التدريب.
 

كما حضر من الوكالة الألمانية كل من Torsten Klinke رئيس المشروع، ورانيا عاطف نائب رئيس المكون، وخليل شعت كبير المستشارين، وSven Treder استشاري المشروع.
 

مشروع إنشاء منصة نظام إدارة التعلم

دارت المناقشات عما تم إنجازه بالتعاون مع الاتحاد من مشروعات على مدار أكثر من عام تضمنت تدريب طلبة أربع مدارس ثانوية فندقية حكومية بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بعدد من المحافظات، كما قامت الوكالة بتمويل مشروع إنشاء منصة نظام إدارة التعلم ليخدم نفس الأهداف، ثم تطرقت المناقشات إلى دور الإتحاد الحيوي من خلال المجلس التسييري لمشروع التعليم الفني المزدوج المشكل بموجب القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك إتاحة التدريب لعدد أكبر من طلبة المدارس الحكومية بالمنشآت كجزء لا يتجزأ من دراسته.
ورحب رئيس الاتحاد بهذا التعاون مبديًا استعداد الاتحاد والغرف الكامل للمساندة بأي وجه من الأوجه، خاصة أن هذا المشروع يستهدف طلبة المدارس الحكومية، كما أبدى استعداد الإتحاد لتحديد أماكن لمدارس جديدة على مستوى الجمهورية يتم اختيارها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتوفير العمالة المستقبلية المطلوبة بالقطاع السياحي بما يتناسب مع خطة الدولة للوصول الي ٣٠ مليون سائح، والتوسع في الطاقة الاستيعابية الفندقية وما يتيحه ذلك من خلق فرص عمل جديدة تساهم في رفع المستويات الاقتصادية للمجتمعات الكائنة بالمحافظات المختلفة.
 

كما قدم Torsten Klinke عرضًا توضيحيا حول أهداف المشروع، مشددًا على أهمية دعم التعليم الفني في قطاع السياحة من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتم استعراض الأنشطة المشتركة الجارية بالتعاون مع الاتحاد، والتي تتضمن إنشاء نظام إدارة التعلم. (LMS)
 

وتم اقتراح تشكيل لجنة قطاعية للسياحة ضمن منظومة التعليم المزدوج، بهدف تعزيز الدور المؤسسي للاتحاد في رسم السياسات المتعلقة بالتدريب المهني المتخصص.
وأكد حسام الشاعر على أهمية هذا التعاون في ترسيخ الدور القيادي للاتحاد في دعم التعليم المزدوج، مشيرًا إلى ضرورة استدامة التعاون مع TCTI-GIZ وتوسيع نطاق النماذج الناجحة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.
 

وأثار الحضور فكرة دعم المشروعات التي يتم تنفيذها فعليًا بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف لضمان استدامتها، وذلك من خلال إنشاء موقع لمواءمة العرض والطلب يتطلب بيانات الطلبة الراغبين العمل في القطاع السياحي مستقبلًا ومؤهلاتهم تسهيلًا على القطاع لإيجاد العمالة المطلوبة وتسهيلًا على هؤلاء الطلبة في إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع السياحي.

