افتتاح معرضي لـ طاهر عبد العظيم وجلال جمعة بجاليري بيكاسو ايست، غدًا

يفتتح جاليرى بيكاسو ايست التجمع الخامس، معرضان لكل من الفنان طاهر عبد العظيم الذي يحمل عنوان "أم الدنيا"، والفنان جلال جمعة الذى يحمل عنوان "30 سنة فن"، وذلك يوم السبت 11 نوفمبر الجارى ويستمر المعرض حتى يوم 1 ديسمبر المقبل.

الفنان طاهر عبد العظيم

و الفنان طاهر عبد العظيم من بداياته الأولى فى فضاءات التصوير ينتقل من حالة تعبيرية إلى أخرى، بتنوع اللمسة والمعالجة واختلاف المشهد، مع فرط الانتماء للبيئة المصرية، في أحدث أعماله يقدم مساحة مختلفة وإيقاعا جديدًا، ويضاف إلى عالمه هذا العالم الإنساني الذي يخاطب الوجدان فى التعبير البصري، والتصوير الصوفي في أعماله الذى يعد بمثابة ابتهالات مصورة في السيرة النبوية والمولوية والتنورة، ويمثل سحر الصورة بما تحمل من روحية.

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في معرضه "أم الدنيا" الذي يمتد فيه أكثر من 40 لوحة انتقل خلالها باتجاهه التعبيرى من العناصر التشخيصية الجهيرة إلى همس التشخيص جاءت مفتوحة على البيئة المصرية من خفقات الأشرعة على النيل إلى تلك السطوح المعمارية المختزلة لزوايا من القاهرة الفاطمية ودنيا الإبتهال للتنورة والمولوية.

معرض الفنان جلال جمعة

أما بالنسبة للفنان جلال جمعة، يقدم جلال جمعة كل ما لديه من إبداع فى فن النحت بالسلك والخشب والزلط وأيضا مجموعة من أجمل لوحاته التى رسمها بألوان الماء، وهى تعرض لأول مرة ليرى الجميع صورة متكاملة لعالم هذا الفنان الشامل.

وفى بداياته الفنية كان يحتفى بالتفاصيل، ويهتم بالتشريح فكان يصل بالعمل إلى حد التشابه وكأنه نسخة من الطبيعة ثم تطور العمل الفني فأصبح خطوط موحية ذكية، تقدم لك العمل دون زخارف أو حواشي، خط واحد يرسم به العالم كله فى براعة وانسيابية يحسده عليها أعظم النحاتين فى العالم.