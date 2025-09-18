ضبط المتهمين في واقعة مقتل أب ونجله بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهمين في واقعة مقتل أب ونجله بوابل أعيرة نارية خلال عودتهما من واجب عزاء بالطريق العام بجوار معدية مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمقتل شخصين بطلقات نارية على يد آخرين كانوا على تروسيكل في دائرة البندر.

وتبين بعد الفحص مقتل اثنين من عائلة السمان هما ح، ونجله ع، من منطقة الصعايدة بوابل من الأعيرة النارية إثر تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة المتهمين قتلهما بالطريق العام بجوار معدية دشنا.

وتم القبض على المتهمين الرئيسيين وآخرين من المحرضين والتحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

