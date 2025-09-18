دوري المحترفين، 6 مباريات في افتتاح الجولة الخامسة

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني المعروف بدوري المحترفين، المجموعة الأولى.

ويلتقي اليوم الخميس، بروكسي ضد الاتصالات، مالية كفر الزيات ضد الترسانة، أسوان ضد لافيينا، مسار ضد بترول أسيوط، السكة الحديد ضد طنطا، الإنتاج الحربي ضد أبوقير للأسمدة.

وتختتم الجولة الخامسة من دوري المحترفين غدا الجمعة بثلاث مواجهات وهم القناة ضد المنصورة، ديروط ضد بلدية المحلة، الداخلية ضد راية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تُفتتح بست مباريات كالتالي:

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- بروكسي × المصرية للاتصالات (4.00 – ملعب بروكسي): محمود حسين (حكمًا للساحة)، أحمد كمال ومحمد الرمادي (مساعدين)، أحمد فتحي (حكمًا رابعًا)، أحمد الرشيدي (مقيمًا للحكام) وطارق عبد الحميد (مراقبًا).

- مالية كفر الزيات × الترسانة (4.00 – ملعب مالية كفر الزيات): محمد طه (حكمًا للساحة)، أحمد عبد السميع ومحمد رمزي (مساعدين)، محمد رجب (حكمًا رابعًا)، بدوي حميدة (مقيمًا للحكام) وجمال السوداني (مراقبًا).

- أسوان × لافيينا (4.00 – ملعب أسوان): عمرو عابدين (حكمًا للساحة)، وائل عاطف ومحمود حنفي (مساعدين)، البدري فؤاد (حكمًا رابعًا)، إبراهيم بدوي (مقيمًا للحكام) وعز الدين عبد الباري (مراقبًا).

- مسار × بترول أسيوط (4.00 – ملعب رايت تو دريم): أحمد ماجد (حكمًا للساحة)، حسن فتحي محمد توفيق (مساعدين)، طارق مصيلحي (حكمًا رابعًا)، خالد حافظ (مقيمًا للحكام) وصالح عبد الحميد (مراقبًا).

- السكة الحديد × طنطا (6.30 – ملعب بتروسبورت): هيثم عثمان (حكمًا للساحة)، أحمد عبد الباسط ووليد ممدوح (مساعدين)، محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا)، رضا جبر (مقيمًا للحكام) وعبد الله عبد القادر (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × أبو قير للأسمدة (8.30 – ملعب السلام): أحمد حمدي (حكمًا للساحة)، أحمد فرج وأحمد زغلول (مساعدين)، عدي إبراهيم (حكمًا رابعًا)، نادر زكي (مقيمًا للحكام) وسمير سعد (مراقبًا).

