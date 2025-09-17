سيناتور أمريكي: واشنطن يجب أن تضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم، أن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها للضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

إقامة دولة للفلسطينيين

وشدد ساندرز على ضرورة أن تتخذ واشنطن خطوات عملية تمنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة مستقلة، معتبرًا أن استمرار الحرب يفاقم المأساة الإنسانية ويقوض فرص السلام.

فرصة خلال أسبوعين بشأن مفاوضات غزة

وكشف موقع أكسيوس أن مبعوث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ويتكوف يلتقي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة تتعلق بملف غزة.

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية أن واشنطن تعتقد بوجود فرصة خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين.

دعوة لخفض التوتر مع قطر



وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة حثّت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات لخفض التوتر وحل الأزمة مع قطر، باعتبارها طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة.

