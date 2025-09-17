تصادف مرورها، إصابة سيدة في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

أصيبت سيدة في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، في انهيار شرفة عقار، وذلك أثناء مرورها مصادفة لحظة الانهيار، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار شرفة بالطابق الخامس من عقار في شارع أم السلطان بمنطقة مينا البصل غرب المدينة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وقوات الحي والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين تعرض أجزاء خارجية من العقار للانهيار، مما أدى إلى إصابة سيدة تصادف مرورها لحظة الانهيار وتم نقلها للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.