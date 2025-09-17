الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تصادف مرورها، إصابة سيدة في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

العقار الذي شهد الانهيار،
أصيبت سيدة في  منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، في  انهيار شرفة عقار، وذلك أثناء مرورها مصادفة لحظة الانهيار، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار شرفة بالطابق الخامس من عقار في شارع أم السلطان بمنطقة مينا البصل غرب المدينة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وقوات الحي والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين تعرض أجزاء خارجية من العقار للانهيار، مما أدى إلى إصابة سيدة تصادف مرورها لحظة الانهيار وتم نقلها للمستشفى. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

