واشنطن ترى فرصة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس خلال أسبوعين

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر مطّلع، أن الولايات المتحدة تعتقد بوجود فرصة حقيقية خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.

تعثر مفاوضات غزة

تأتي هذه التقديرات في ظل تعثر الجهود السابقة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة وملف المحتجزين، وسط مساعٍ أمريكية ودولية لإحياء المسار التفاوضي.

رغبة الولايات المتحدة بشأن غزة

ويرى مراقبون أن هذه الإشارات الأمريكية تعكس رغبة واشنطن في تحريك الملف خلال فترة زمنية قصيرة، قبل أن تتفاقم الأوضاع الميدانية أكثر في غزة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين في مدينة غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله في مؤتمر صحفي: "إذا مسوا شعرة واحدة من رأس أي رهينة، فسوف نطاردهم بقوة أكبر حتى نهاية حياتهم، وستأتي تلك النهاية أسرع بكثير مما يظنون".



ووفقا لتقارير إعلامية، نقلت حماس عددًا من الرهائن الذين كانوا محتجزين سابقًا في الأنفاق إلى خيام ومنازل، في محاولة لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات في مناطق معينة.



وأضاف نتنياهو أن الرهائن يحتجزون في أماكن قد تكون خطيرة عليهم، مشيرًا إلى أن ذلك أثار صدمة أيضًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذّر في وقت سابق الثلاثاء من أن حماس ستدفع ثمنًا باهظًا إذا استخدمت الرهائن كدروع بشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.