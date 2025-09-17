الأربعاء 17 سبتمبر 2025
نقيب المحامين: دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات خلال الأيام المقبلة

أوضح عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، وألفين جنيه كحد أدنى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.

 

معاشات المحامين 

وقال: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».

 

مشروع علاج المحامين 

وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سيشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة مبالغ طائلة بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.

وأشار إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حاليًا دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.

