تخرج ١٠٠ مزارع من المدارس الحقلية بأبو شعلان بكفر الشيخ (صور)

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حفل تخريج ١٠٠ مزارع ومزارعة من أربع مدارس حقلية متخصصة بقرية أبو شعلان بمركز بلطيم، وذلك في إطار مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» فاو، بتمويل من الحكومة الكندية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المدارس الحقلية هذا العام شملت محاصيل القمح والذرة والسمسم والخيار، ونجحت في تحقيق نتائج متميزة على مستوى زيادة الإنتاج كمًا ونوعًا، وتقليل تكاليف الزراعة، والحفاظ على البيئة من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة التوسع في هذه التجارب لتشمل مناطق أوسع بالمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدعم المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» فاو، بتمويل الحكومة الكندية، يعكس الشراكة القوية التي تربط مصر بالمجتمع الدولي في مجالات التنمية الزراعية، مقدمًا الشكر والتقدير للمنظمة على دعمها لمحافظة كفرالشيخ والمزارعين، لافتًا أن مركز بحوث سخا يُعد واحدًا من أفضل المراكز البحثية على مستوى العالم، ويمثل ذراعًا علميًا داعمًا للمزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.

خلال الفعالية، استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من أعضاء المدارس الحقلية حول تجاربهم في الزراعة المطورة، وكيف استفادوا من برامج منظمة الأغذية والزراعة" الفاو " في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مؤكدين أن هذه المبادرات أحدثت فارقًا كبيرًا في حياتهم الزراعية والمعيشية.

من جانبها، أعربت الدكتورة جاكي بينات، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»-فاو، في مصر، عن سعادتها بما تحقق من نتائج ملموسة من خلال المدارس الحقلية بمحافظة كفرالشيخ، مؤكدة أن التدريبات التي تلقاها المزارعون انعكست بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، فضلًا عن ترشيد استهلاك المياه وحماية البيئة.

وأضافت أن المنظمة نفذت مع المحافظة عددًا من البرامج المشتركة الناجحة خلال هذا العام لتعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين، معربة عن تقديرها الكبير لمشاركة المرأة في هذه البرامج، ومؤكدة أن حضورها الفاعل يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح التجارب، كما هنأت الخريجين من المدارس الحقلية، معتبرة أنهم سفراء للتنمية الزراعية الحديثة في قراهم ومراكزهم.

وفي ختام الاحتفال، قام محافظ كفرالشيخ بتكريم المزارعين والمزارعات المتميزين، حيث ضمت قائمة المكرمين من مركز البرلس: "بديعة فرج عبد الله غزي، آمال عبد الله محمد عبد الحميد، صباح وفا عبد الفتاح عبد العال، عاطف سعد عبد العال غزي، سعيد محمد مصطفى حسن الجعيدي، حمادة عطا عبد الونيس حمد، أماني حامد حافظ حامد، عطية عبد الرحمن محمد، مصطفى محمد عبد الحميد السيد، ومحمد متولي أبو الأسعاد"، ومن مركز مطوبس: "محمد حامد حامد المنسى، سعاد عبد الله عبد العظيم السعداوي، يسري عبد الغني حسن السحماوي، السعيد سعد عبد المطلب دسوقي، سليمة عبد الصمد عبد العاطي علي، مديحة حمدي عبد الرؤوف عمرو، أحمد عوض علي عطية، سالم عبد النبي محمود محمد، سامي فتحي عبد الرؤوف السعدني، وعزيزة سيد أحمد محمد سيد أحمد"، ومن مركز سيدي سالم: "محمد سلامة محمد إبراهيم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.