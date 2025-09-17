محافظ كفر الشيخ يفتتح أول مشتل نخيل مجتمعي بالتعاون مع منظمة الأغذية "الفاو"

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المشتل المجتمعي للنخيل بقرية أبو شعلان بمركز البرلس، وهو الأول من نوعه على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، وذلك في إطار مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» وبتمويل من الحكومة الكندية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المشتل يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأصناف النادرة من النخيل وإكثارها، مشيرًا إلى أنه يضم حاليًا ٥١٣ فسيلة من أصناف محلية أصيلة تشمل الحياني والسماني وبنت عيشة وزغلول والعريبي وأم الفراخ، تم تجميعها من داخل محافظة كفر الشيخ ومحافظة البحيرة، ليصل الإجمالي إلى ١١١٣ فسيلة، موضحًا أن المشتل يعمل كبنك حي للجينات الوراثية للأصناف المصرية الأصيلة، بما يدعم المزارعين مستقبلًا بفسائل عالية الجودة ويعزز من القيمة الاقتصادية لقطاع النخيل.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المشروع يستخدم أحدث الأساليب في تنشئة وحضانة فسائل النخيل، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على الموارد الوراثية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن هذا المشروع يفتح آفاقًا استثمارية جديدة أمام شباب المزارعين، ويساعد على نشر أصناف ذات جدوى اقتصادية عالية، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في إقامة مشاتل أخرى تدعم هذه الرؤية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جاكي بينات، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة لشئون البرامج، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - منظمة الفاو، وأحمد حمدي، منسق المشروع بالمحافظة - منظمة الفاو، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، بالإضافة إلى المزارعين بالمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

