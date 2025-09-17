حفيد الحصري يروي ذكرياته مع شيخ القراء

كشف القاضي أيمن عبد الحكم، حفيد الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، عن ذكرياته معه، موضحًا أن الشيخ الراحل كان يفتح منزله دائما للزائرين واعتاد توزيع المصاحف كهدايا عليهم.

كما كشف خلال لقائه ببرنامج" الستات ما يعرفوش يكدبوا "، على قناة "CBC"، أن جده كان يحب قراءة سورة الكهف كثيرًا، داخل المساجد، وسط تهافت المصلين عليه لنيل البركة منه.

متواضع صبور

وتابع: "لم أره يومًا غاضبًا أو عصبيًا، بل كان متواضعًا صبورًا، واعتاد توزيع المكافآت المالية علينا حتي نقوم بحفظ القرآن الكريم وتلاوته، وعدم ترك الصلاة"، كاشفًا أنه ورث عنه الكرم وحب العمل والإخلاص فيه، وأنه كان يعامل زوجته وأبنائه بأسلوب رائع، وفتح بيته للمحتاجين واعتاد تنظيم الطعام للفقراء يوميًا بإشراف زوجته الحاجة سعاد.

