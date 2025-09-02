الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
جهاز دمياط الجديدة يعقد حوارًا مفتوحًا مع الأهالي لمناقشة الاحتياجات وتحسين الخدمات

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

عقد المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية المدينة، اجتماعه الدوري مع مجموعة من سكان الأحياء المختلفة، في إطار تعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تعزيز جسور التواصل مع سكان مدينة دمياط الجديدة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات.

 

حضور تنفيذي وأمني

شهد اللقاء حضور مديري الإدارات التنفيذية بالجهاز، إلى جانب الرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، حيث جرى بحث أهم القضايا والاحتياجات التي تهم المواطنين.

المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية المدينة، يجتمع مع مجموعة من سكان الأحياء المختلفة
المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية المدينة، يجتمع مع مجموعة من سكان الأحياء المختلفة

 

رئيس الجهاز: مصلحة المواطن في المقام الأول

استهل المهندس أشرف فتحي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية التكامل بين الجهاز والسكان لتحقيق مصلحة المدينة وأبنائها. وأوضح حرصه على التواصل المستمر مع الأهالي للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل العقبات.

مناقشة المطالب والشكاوى

خلال الاجتماع، عرض السكان أبرز مطالبهم ومشكلاتهم اليومية، فيما قام رئيس الجهاز بالتعقيب والرد على كافة الاستفسارات. كما وجّه الإدارات المختصة بسرعة التحرك لحل الشكاوى وإنهائها بالكفاءة المطلوبة.

 

آلية تواصل مباشر مع السكان

اقترح رئيس الجهاز إنشاء مجموعات عبر تطبيق "واتساب" تضم ممثلين عن الأحياء المختلفة، لمتابعة المشكلات أولًا بأول وضمان سرعة التواصل بين السكان والجهاز التنفيذي.

