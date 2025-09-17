الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

اختتمت  وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي، الذي أُقيم بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع وحماية أفراده.

منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين

وشهد الختام ندوة بعنوان: "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"، حيث أكد العلماء المشاركون أن الإسلام أولى كبار السن عناية خاصة، وجعل برّهم ورعايتهم واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا، اقتداءً بسيرة النبي ﷺ الذي جسّد أسمى معاني الرحمة بهم والتقدير لهم.


وأوضح المشاركون أن رعاية المُسنين تُعد ركيزة من ركائز بناء المجتمع المتماسك، وأن الاهتمام بهذه الفئة واجب وطني يؤكد وعي الأمة ووفاءها لمن بذلوا أعمارهم في خدمتها.

خطة دعوية شاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

