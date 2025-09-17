تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير المزيد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لنمو تلك المشروعات، والعمل على تهيئة بيئة ملائمة تنظيميا وتشريعيا بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من حوار التنمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة فيينا بالنمسا، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، حيث ركزت هذه الفعالية على دفع برنامج "الحصة العادلة" (FairShare)، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة لضمان استدامة المشروعات وتطورها.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لدفع المشروعات إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومساعدتها على تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز من قدرتها على النمو والتطور والمنافسة، مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وخاصة في المناطق الريفية، التي يعمل الجهاز على تشجيع أصحابها للعمل بشكل رسمي لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية، مما يزيد من مساهمتهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والوصول للسوق العالمى.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل وفق محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال بناء القدرات المحلية، تطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير، فضلا عن إدخال مواد صديقة للبيئة توافق المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة، وتقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات وإتاحة التدريبات وفقا لاحتياجاتهم الفعلية.

وأكد رحمي أن المحاور التي يعمل من خلالها الجهاز ساهمت في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق، وتنويع عملائهم، وتعزيز مرونتهم في مواجهة التحديات التي تشهدها هذه الأسواق.

وأشار إلى أن مصر يمكن لها من خلال جهاز تنمية المشروعات أن تساهم بشكل كبير وتتشارك مع برنامج "الحصة العادلة"، من خلال الاستفادة من شبكاتها الوطنية القوية وخبرتها العملية في ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلاسل الإمداد المستدامة.

من جانبه أكد المدير العام لليونيدو، غونتر بيغر، على أهمية العدالة في جهود الاستدامة، قائلا: "سلاسل الإمداد المستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال بل تتعلق بالعدالة والمرونة والازدهار المشترك".

فيما أشار الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يعمل بشكل استراتيجي للمساهمة في جعل سلاسل الإمداد منتجة ومرنة ومستدامة، وذلك من خلال التوسع في بناء قدرات أصحاب المشروعات للوصول للمنتجات التي تتفق مع المعايير العالمية للتصدير، وتقديم خدمات استشارية متخصصة في هذا المجال وتعزيز الشراكات والتكامل الرقمي.

وأضاف أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع اليونيدو على دمج برنامج "الحصة العادلة" في مختلف أنشطته ومنها التنسيق مع الغرف التجارية لتعريفهم بالبرنامج ومحاولة الربط بين الشركات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية.

وفي ختام الفعالية، قالت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو: "برنامج الحصة العادلة هو أكثر من مجرد إطار عمل - إنه دعوة لتوحيد الجهود لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة هي القاعدة، وليس الاستثناء".

وأوضحت فيربي ستوكي: "كان عام 2024 يتعلق بوضع الأساس، وعام 2025 يتعلق بالتصميم من أجل التنفيذ، وسيكون عام 2026 هو العام المخصص لتوسيع النطاق".

