تأجيل محاكمة 41 متهما بـ"خلية النزهة" الإرهابية لـ 8 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 41 متهما، في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ خلية النزهة الإرهابية إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الـ21 بالانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الـ 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.

