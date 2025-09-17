الأربعاء 17 سبتمبر 2025
النيابة تصرح بدفن جثمان الزوجين ضحايا مزلقان ميت ربيعة بالشرقية

 صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان زوج وزوجته لقيَا مصرعهما في حادث مأساوي، أمام مزلقان قرية ميت ربيعة البيضاء بمركز بلبيس، إثر اصطدام قطار بدراجة نارية "تروسيكل".

تفاصيل حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة شقيقة الأولى بإصابات خطيرة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تواصل الجهات المختصة الاستعلام عن حالتها الصحية.

استدعاء عامل المزلقان 

كما قامت النيابة باستدعاء عامل المزلقان للتحقيق معه في ملابسات الحادث ومعرفة سبب وقوعه.
اصطدام قطار بتروسيكل ومصرع رجل وسيدة في بلبيس 

ووفق المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن وفاة “صبحي.م' (60 عامًا) وزوجته'نعيمة.س” (55 عامًا)، بينما أصيبت شقيقة الأولي"سنية.س"(48 عامًا) بكسر في الفخذ الأيسر وجروح متفرقة بأنحاء الجسد. 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف نقلت الجثتين والمصابة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالة من الحزن والصدمة بين أهالي قرية ميت ربيعة والقرى المجاورة عقب الحادث

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي قرية ميت ربيعة والقرى المجاورة عقب الحادث، خاصة أن الضحايا من أبناء القرية، وسط مطالبات عاجلة بزيادة إجراءات الأمان بالمزلقان لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار هذه المآسي.

