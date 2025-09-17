5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، الأوسمة بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، بمقر قصر الاتحادية.

وأهدى ملك إسبانيا الرئيس السيسى القلادة الملكية لوسام إزابيل لاكاتوليكا، ووسام إيزابيل لاكاتوليكا لقرينة رئيس الجمهورية.

ويعد وسام إيزابيل لاكاتوليكا أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية والتي يهديها الملك للشخصيات رفيعة المستوى.

أبرز المعلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا

ونرصد أبرز المعلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا كالتالي:

- أرفع الأوسمة الإسبانية وأحد أوسمة الاستحقاق الثلاثة البارزة التي تمنحها مملكة إسبانيا إلى جانب وسام كارلوس الثالث ووسام الاستحقاق المدني.

- اعترف بالوسام عام 1847 عبر مرسوم ملكي صادر في 26 يوليو عام 1847 بمنح الوسام اسم الوسام الملكي لإيزابيلا.

- اعتمدت لائحة المنح الأخيرة بموجب مرسوم ملكي صادر في عام 1998، ويستخدم في تكريم ذوي التصرفات والسلوكيات غير العادية ذات الطابع المدني التي قام بها الإسبان والأجانب على حد سواء لصالح الأمة أو الذين أسهموا، بشكل مميز وملموس في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدولة الإسبانية مع بقية المجتمع الدولي.

- يعتمد منح الوسام في الوقت الحالي على وزارة الشئون الخارجية الإسبانية.

- ملك إسبانيا هو الممثل الأكبر للوسام بينما المُستشار الأكبر للوسام هو وزير الشئون الخارجية، ويجب أن تحمل كل الأوسمة والمنح والتكريمات توقيع كليهما.

