رئيس الإنجيلية: التكامل والتكافل جوهر الخدمة المسيحية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في اللقاء الكبير لهيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة (الكامبس)، الذي انعقد ببيت السلام بالعجمي، بحضور القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام عطية، رئيس الهيئة، والأخ هنري، قائد المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا) سابقًا، والأخ عزيز، قائد هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا حاليًا، والأخ وصفي، قائد هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة في مصر سابقًا، وأعضاء الفريق القيادي بالهيئة في مصر، بالإضافة إلى جورج حلمي، مدير بيت السلام بالعجمي، وجميع خدام وقادة "الكامبس".

هيئة الخدمة الروحية

وعبّر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بالمشاركة مع قيادات وخدام هيئة الخدمة الروحية، مشيرًا إلى أن السيد المسيح هو النموذج الأمثل للقائد، وأن من أهم الصفات الجوهرية للقائد المسيحي: التقوى الشخصية، الصبر، الإيمان بإعطاء الفرصة الثانية، مساندة الآخرين ومساعدتهم، الشفافية، وشبع النفس الذي يبتعد عن الغيرة. موضحًا أن غياب القدوة يمثل واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه الخدمة اليوم.

وعن رسالة الخدمة المسيحية، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن التكامل والتكافل هو جوهر الرسالة، وأن الخدمة المتميزة لا تعرف عمرًا ولا مكانًا، بل تُقاس بمدى تأثيرها في حياة الناس وتحقيقها لمقاصد الله.

