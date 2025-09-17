الزراعة تكشف حقيقة وقف تصدير البطاطس لروسيا والاتحاد الأوروبي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا كشفت فيه حقيقة ما تم تداوله حول وقف تصدير البطاطس لروسيا ودول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وكشفت الزراعة في بيانها أن هذا القرار يخص شركة لديها مخالفة، وقد صدر قرار بوقفها لموسم ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وما تم هو النشر بالوقائع المصرية كإجراء تكميلي، مبينة أنه تم ذكر اسم الشركة بالقرار.

وعلى أرض الواقع، قد انتهى الموسم التصديري بالفعل، بأرقام غير مسبوقة حققتها مصر بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية عامة، ومحصول البطاطس بشكل خاص، حيث تجاوزت صادراتنا إلى الدول المختلفة ومن بينها دول الاتحاد الاوروبي ١.٣ مليون طن.

كما أن ذلك القرار المعنى به فقط الشركة المذكورة للموسم المنتهى، وليس صادرات البطاطس المصرية، ما يعنى أن الشركة من حقها تصدير المحصول في الموسم الجديد، في حال التزامها بالاشتراطات.

