المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة السلام.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم.

كما حازوا سلاح ناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وحازوا سلاحا أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني، وفي غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت التحريات أن المتهمين ضبط بحيازتهم مخدر الحشيش قيمته وزنت 100 جرام بقصد الاتجار فيها، 40 قرص من الترامادول المخدر وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتان لذات العيار للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.



ثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات جميعا لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتلقى قسم شرطة السلام معلومة مفادها اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وإحرازهم لسلاح ناري.

وبالانتقال إلى محل تواجدهم وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على حقيبة تبين بداخلها قطع لجوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش.

وتبين أن بداخله طلقة وطلقتين أخريين من ذات العيار ومبلغ مالي.

واعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

