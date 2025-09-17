الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصرع وفقدان 31 شخصا جراء الانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة بولاية أوتاراخاند الهندية

ولاية أوتاراخاند
ولاية أوتاراخاند الهندية، فيتو

لقى ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، وبات 16 آخرون في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة التي تشهدها ولاية أوتاراخاند الهندية.

الهطول المستمر للأمطار الغزيرة

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن الهطول المستمر للأمطار الغزيرة منذ أول أمس الاثنين، أدى إلى تضرر العديد من المنشأت بالولاية، كما تقطعت السبل بأكثر من 900 شخص بسبب فيضان مياه الأنهار التي جرفت الطرق والجسور.

 مصرع 13 شخصا في مدينة دهرادون

وتعد مدينة دهرادون الأكثر تضررا، حيث تم الإبلاغ عن مصرع 13 شخصا، بينما لقى شخص واحد مصرعه في مدينة نينيتال وشخص آخر في مدينة أودهام سينج ناجار.

