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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع مواد غذائية مكون من 4 طوابق بالمنطقة الصناعية في القطامية، دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مواد غذائية مكون من 4 طوابق بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة القطامية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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