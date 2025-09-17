الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اقتصاد

بداية حمراء لمؤشرات البورصة اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء. 

 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31%  عند مستوى 34738 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44%  عند مستوى 42512 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 15601 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.21%  عند مستوى 3828 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 10533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 13965 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5%  عند مستوى 3440 نقطة.

 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

 

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

 

 

