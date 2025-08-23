من جلسات التدليك لمنتجعه الخاص، جيسلين ماكسويل تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بإبستين وترامب

كشفت جيسلين ماكسويل، المدانة بالمتاجرة بالجنس، تفاصيل علاقتها بجيفري إبستين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت ماكسويل خلال المقابلة التي أجرتها مع كبار مسؤولي وزارة العدل الأمريكية: "في ما يتعلق بالمزاعم بشأن إساءة إبستين لفتيات قاصرات، لم أر ذلك معهن على الإطلاق. لا أقول إن السيد إبستين لم يفعل تلك الأفعال، لا أشعر بالارتياح لقول ذلك اليوم، بالنظر إلى ما أعرفه الآن أنه صحيح".

وأضافت ماكسويل: "لستُ هنا للدفاع عنه. لكني لم أشارك في ذلك النشاط مع فتيات قاصرات".

وشددت ماكسويل على أنها لا تعتقد أن إبستين مات منتحرًا.

واختلفت ماكسويل عن العديد من نظريات المؤامرة حول انتحار إبستين في أنها لا تعتقد أنه قتل لأنه كان يبتز الناس. بل أشارت إلى أنه ربما كان هجومًا لا علاقة له بذلك.

وتابعت ماكسويل: "في السجن، حيث كنت موجودة، إما أن يقتلوك أو سيدفعون يمكن لأي شخص أن يدفع لسجين 25 دولارًا من المؤن. هذا هو السعر السائد لجريمة قتل اليوم".

وأثنت ماكسويل على دونالد ترامب خلال مقابلتها مع مسؤولي وزارة العدل، وفق نص المقابلة، وقالت: "ترامب دائماً ودوداً ولطيفاً جداً معي وأنا معجبة بإنجازه الاستثنائي في توليه الرئاسة الآن. وأنا معجبة به، ولطالما أحببته. وهذا هو جوهر علاقتي به".

وتابعت: "في الواقع، لم أرَ الرئيس قط في أي جلسة تدليك. لم أرَ الرئيس في أي موقف غير لائق بأي شكل من الأشكال. لم يكن الرئيس أبداً غير لائق مع أي شخص".

ووصفت ترامب بأنه كان "رجلاً محترماً في جميع النواحي" خلال الفترة التي أمضياها معاً بداية التسعينات.

وأضافت ماكسويل أنها تعتقد أنها التقت بترامب بداية من التسعينيات، عن طريق والدها، وكانت على تواصل اجتماعي معه لنحو عقد.

وأوضحت أن جيفري إبستين كان أقرب إلى ترامب في التواصل مما كانت عليه هي من قبل.

وأضافت أنها زارت منتجع مار إيه لاجو مرة أو مرتين فقط، لحضور مناسبة بمفردها. أما إبستين فقد زاره بشكل منفصل.

وقالت لنائب المدعي العام تود بلانش في اليوم الأول من مقابلتها التي تستمر ليومين: "لا أعرف علاقة صداقة إبستين أيًّا كانت بالرئيس إن كانت لديه أو أيًّا كانت الطريقة التي تريد بها تعريف ذلك مع إبستين، فأنا لم أشهدها قط".

وختمت: "أعتقد أنهما كانا ودودين كما هو الحال في المناسبات الاجتماعية، لا أعتقد أنهما كانا صديقين مقربين".

ومن جانبه قال نائب وزير العدل تود بلانش، الذي أجرى المقابلة، إنه "باستثناء أسماء الضحايا، تم تضمين كل كلمة. لم يتم حذف أي شيء. لم يتم إخفاء أي شيء".

وأضاف بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، على منصة "إكس" أن نشر مئات الأوراق من المحاضر والتسجيلات الصوتية تم "توخياً للشفافية".



وتقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها عام 2021 بإغواء قاصرات لصالح إبستين. وقد تم نقلها من سجن في فلوريدا إلى منشأة اعتقال أقل تشدداً في تكساس بعد المقابلة مع بلانش.

وكان ترامب (79 عاماً) صديقا لإبستين، وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اسم الرئيس من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات إبستين، رغم عدم وجود أدلة على ارتكابه أي جريمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.