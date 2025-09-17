الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أول تعليق من مخرج "سفاح التجمع" بعد اعتذار رنا رئيس المفاجئ

رنا رئيس
رنا رئيس

أعلن المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب عن اعتذار الفنانة رنا رئيس عن عدم استكمال تصوير دورها في فيلم "سفاح التجمع"، الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

ونشر العزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رسالة دعم للفنانة رنا رئيس، أكد خلالها تضامن فريق العمل معها، وجاء في الرسالة: "أسرة فيلم سفاح التجمع تتمنى الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية للفنانة رنا رئيس، على أمل أن تجمعنا أعمال أخرى مستقبلًا".

الأزمة الصحية لـ رنا رئيس


وأصيبت الفنانة رنا رئيس مؤخرًا بأزمة صحية دقيقة، حيث تعرضت لحالة إجهاض فقدت على إثرها جنينها الأول.

وتبع ذلك نزيف حاد استمر لمدة أربعة أيام، ما استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، وخضعت لعملية جراحية لتثبيت وضعها الصحي.

 وقد قررت التوقف عن التصوير لحين تعافيها الكامل قبل اعتذارها عن العمل بفيلم “سفاح التجمع”.

 

قصة فيلم “سفاح التجمع” وأبطاله


يتناول فيلم "سفاح التجمع" الجانب النفسي لشخصية قاتل متسلسل يطارد النساء، في عمل ينتمي إلى نوعية الإثارة النفسية، وهو موضوع يتم تناوله عالميًا من زوايا مختلفة.

فريق فيلم سفاح التجمع


ويجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات وفي مقدمتهن:  اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من: دينا سامي، لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، ويُعد أول تجربة إخراجية للكاتب محمد صلاح العزب.

وكان أحمد الفيشاوي أعلن الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم (سفاح التجمع).

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد مبدئي لعرض فيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي خلال نصف شهر أكتوبر في السينمات بالتزامن مع الموسم الشتوي.

