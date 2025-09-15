المهندسين تطلق أكبر برنامج تدريبي في تاريخها لتأهيل 10 آلاف مهندس لسوق العمل

بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة رئيس لجنة التدريب، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، نظمت لجنة التدريب حفلًا لتكريم مراكز التدريب، والمحاضرين المعتمدين بالنقابة، وتسليم شهادات التدريب للمتدربين، حيث تضمن الحفل عقد أربع جلسات تناولت الأولى إلقاء الضوء على "الذكاء الاصطناعي (AI)" وتطبيقاته في الهندسة، وتناولت الجلسة الثانية "الأمن السيبراني (Cyber Security) وحماية البيانات، كما ناقشت الجلسة الثالثة "السلامة والصحة المهنية (OSHA)، فيما كان محور الجلسة الرابعة الحديث عن "نمذجة معلومات البناء (BIM).



وخلال كلمته، شدد المهندس طارق النبراوي على أن مجلس النقابة يتبنى شعارًا أساسيًا يقوم على اعتبار التدريب المهمة الأساسية التي تسعى النقابة من خلالها إلى تقديم أكبر قدر من الخدمات لأوسع شريحة من المهندسين، موضحًا أن هذا التوجه يمثل مشروعًا مهما تعمل عليه النقابة، وقد أثمر عن نتائج إيجابية ملموسة.

معالجة التحديات التي تواجه التعليم الهندسي

وأشار "النبراوي" إلى أن النقابة تتحرك في مجال التدريب على نطاق واسع، سواء من خلال دعم مقدمي الخدمات التدريبية من خارج النقابة، أو تقديم التدريب المباشر للمهندسين، بالإضافة إلى إنشاء المعامل داخل النقابة وتطوير علاقاتها مع الجهات التدريبية المختلفة، قائلا: "النقابة تقدم برامج تدريبية كثيرة ومتنوعة، والتدريب أصبح عنصرًا رئيسيًا لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم الهندسي، والجميع يعلم أن لدينا بعض الآراء ووجهات النظر في التعليم الهندسي".

وأكد "النبراوي" أن النقابة منفتحة على كافة آراء ومقترحات المهندسين خاصة الشباب منهم، لتحديد البرامج التدريبية الأنسب، مشيرًا إلى إطلاق النقابة لأكبر برنامج تدريبي في مجال إدارة المشروعات الاحترافية (PMP) والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مهندس خلال هذا العام، بهدف تأهيلهم للحصول على فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها، مختتمًا كلمته بالتأكيد على تحقيق النقابة نتائجًا إيجابية في العديد من الملفات، داعيًا الجميع إلى متابعة صفحة النقابة للاطلاع على البرامج التدريبية التي يتم الاعلان عنها وبشكل مدعم، مشددًا على أن لدى النقابة الاستعداد لتطوير وتحسين هذه البرامج بما يحقق أفضل استفادة للمهندسين".

تنفيذ برامج تدريبية متنوعة بالحضور الفعلي في القاعات أو عن بعد

من جانبه، أوضح المهندس محمود عرفات أن مجلس النقابة يبذل كل الجهد لخدمة المهندسين وتحقيق طموحاتهم في جميع المجالات وعلى رأسها التدريب، مؤكدا أن النقابة لديها مسؤولية مباشرة لتأهيل المهندسين لسوق العمل منذ لحظة قيدهم فيها، مؤكدًا أن النقابة تعمل عبر لجانها وشُعبها والنقابات الفرعية على تنفيذ برامج تدريبية متنوعة سواء بالحضور الفعلي في القاعات أو عن بعد، بهدف الوصول إلى جميع المهندسين في كافة أنحاء الجمهورية.

ووجّه "عرفات" التهنئة للمهندسين المتدربين بمناسبة اجتيازهم الدورات التدريبية، مشددًا على حرص النقابة على استقبال جميع المقترحات والآراء والعمل على تطبيقها بما يسهم في التطوير المستمر للعملية التدريبية، معربًا عن شكره وتقديره للمدربين والجهات التدريبية المشاركة في إنجاح الجهود المبذولة في مجال التدريب.



بدوره عبّر الدكتور هشام سعودي عن فخره بكثافة حضور شباب المهندسين، والذي يعكس رغبة كبيرة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم والارتقاء بمستوى المهنة، مؤكدًا أن التدريب ليس مجرد أولوية، بل هو ركيزة أساسية لمستقبل الهندسة، حيث يربط بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى وجود خطة مستمرة للتدريب تشمل النقابة العامة والشُعب والنقابات الفرعية، وتهدف إلى تحسين مستوى التدريب وسد الفجوة بين التعليم النظري واحتياجات سوق العمل.

ودعا "سعودي" إلى إجراء استطلاعات للرأي بين المتدربين والمؤسسات التدريبية لتحديد البرامج المستقبلية المناسبة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمهندسين، مقدمًا الشكر لكل أعضاء لجنة التدريب والقائمين على التدريب لما يقومون به من مجهودات لتطوير العملية التدريبية وتحقيق كافة رغبات المهندسين.

في سياق متصل أعرب المهندس كريم الكسار، عن سعادته بالإقبال الكبير على الفعالية، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنجاح الجهود المبذولة من المجلس الأعلى وهيئة المكتب واللجان والشُعب المختلفة، مقدمًا الشكر للدكتور المهندس هشام سعودي وأعضاء لجنة التدريب على جهودهم الكبيرة، وكذلك لشركاء النجاح من مراكز التدريب والجهات المتعاونة مع النقابة.

وأكد "الكسار" أن اهتمامات النقابة لا تقتصر على ملفات المعاشات فقط، بل تركز بشكل كبير على دعم شباب المهندسين من خلال التدريب، داعيًا إياهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لما لذلك من أثر كبير في تعزيز خبراتهم العملية وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.

فيما أعرب المهندس أسامة حسن عن سعادته البالغة بالحضور الكبير من المهندسين إلى جانب مراكز التدريب والمتدربين الذين حصلوا على أولى شهادات التدريب من أكاديمية التدريب، موجهًا الشكر للمهندس طارق النبراوي وهيئة المكتب على دعمهم المستمر للجنة التدريب وتقديمهم كافة التسهيلات اللازمة.

