أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن بلاده لن تعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن، مشددا في الوقت نفسه على أن حل الدولتين هو "الحل الصحيح" لإنهاء الصراع.

إيطاليا: لن نعترف بدولة فلسطين حاليا





وقال تاياني، في تصريحات متلفزة أدلى بها الثلاثاء: "نحن نؤيد قيام دولة فلسطينية، لكن يجب أولا إعادة توحيدها".



وأضاف: "سنناقش حل الدولتين، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وهو الحل الصحيح".

ومن المقرر أن ترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا اجتماعا رفيع المستوى بشأن فلسطين في 22 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يشار إلى أن إيطاليا صوتت لصالح "إعلان نيويورك" الذي اعتمدته مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة الهادف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين.

وصوتت 142 دولة لصالحه، مقابل 10 دول صوتت ضد، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

