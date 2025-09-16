محافظ كفرالشيخ: مبادرة "صحح مفاهيمك" ركيزة أساسية لبناء وعي مجتمعي مستنير

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بجهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف ومحافظة كفرالشيخ، وذلك في ضوء الاستعدادات لإطلاق المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" يوم الأحد القادم ٢١ سبتمبر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير، قائم على الفهم الصحيح للدين وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، مشددًا على أن المحافظة ستقدم كامل الدعم لفعاليات المبادرة على أرض كفرالشيخ، ومتابعة آليات تنفيذها ميدانيًا لضمان تحقيق أهدافها في مواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات السلبية، وترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالانتماء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز ثقافة الاعتدال ونشر الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم المجتمعي، لافتًا إلى أن الدولة تولي ملف الوعي أهمية قصوى باعتباره الأساس في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية.

جدير بالذكر: أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وعلى رأسها الشباب، من خلال خطة توعوية وطنية شاملة تمتد على مدار عام كامل، تتناول أكثر من ٤٠ قضية وموضوعًا تم اختيارها بعناية لتغطية القضايا الاجتماعية والإنسانية والسلوكيات الحياتية الخاطئة، إلى جانب المفاهيم الدينية التي تحتاج إلى تصويب، بما يعزز من دور المؤسسات الدينية والوطنية في بناء الإنسان وصناعة الحضارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.