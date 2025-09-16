زعيم المعارضة الإسرائيلية: اجتياح غزة بلا أهداف واضحة

اجتياح عزة، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية أو أهداف محددة لما تسميه "الاجتياح".

زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد اجتياح غزة

وقال لابيد: "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف واضح"، مضيفًا أن هذا النهج يهدد الأمن القومي ويضعف موقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته بالفشل في وضع خطة سياسية أو عسكرية واضحة، مؤكدًا أن استمرار العمليات دون بوصلة سياسية سيجر إسرائيل إلى أزمات متلاحقة.

تحذير من غرق إسرائيل فى دائرة عنف

وشدد زعيم المعارضة على ضرورة بلورة خطة شاملة توازن بين الاعتبارات العسكرية والحلول السياسية، محذرًا من أن غياب هذه الاستراتيجية سيجعل إسرائيل غارقة في دائرة العنف المستمرة.

