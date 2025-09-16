الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تحرك من السياحة والآثار بشأن واقعة اختفاء أسورة بالمتحف المصري في التحرير

الاسورة المفقودة
الاسورة المفقودة بالمتحف المصري بالتحرير

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

وقالت الوزارة: إنه تمت إحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، وإبلاغ كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.

إجراءات وزارة السياحة والآثار بشأن اختفاء اسورة بالمتحف المصري بالتحرير

كما تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، بالإضافة إلى إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكدًا على أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن الاسورة محل التحقيق مختلفة عنها تمامًا، حيث إنها إسوارة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصًا على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.

وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة المتحف المصري بالتحرير معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية

