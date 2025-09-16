وزير الأوقاف يشارك في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بتركيا

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا، التي يستضيفها مركز حوار الأديان، برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في الفترة من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري.

وزير الأوقاف يشارك في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في هذه القمة الدولية المهمَّة استجابةً لدعوة رسميَّة من رئيس جمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية المواقع الدينية والتراث الديني، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.





كما تؤكد المشاركة في هذه القمَّة العالمية دور مصر الرائد في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل في ظل تبني مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية متكاملة لبناء الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.