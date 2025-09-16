الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يشارك في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بتركيا

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
ads

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا، التي يستضيفها مركز حوار الأديان، برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في الفترة من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري.

وزير الأوقاف يشارك في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في هذه القمة الدولية المهمَّة استجابةً لدعوة رسميَّة من رئيس جمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية المواقع الدينية والتراث الديني، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.



كما تؤكد المشاركة في هذه القمَّة العالمية دور مصر الرائد في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل في ظل تبني مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية متكاملة لبناء الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اسامة الازهري أسامة الأزهري الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية كازاخستان جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية من كازاخستان، التجربة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نموذج ملهم لحماية التراث

بمشاركة قادة المؤسسات الدينية المصرية.. انطلاق قمة الأديان في الأستانا بحضور الرئيس الكازاخي.. الإمام الطيب ينيب الضويني للحضور.. والأزهري يترأس وفد الأوقاف.. واستقبال حافل للمفتي فور وصوله

بعد واقعة الإساءة لذكرى المولد، وزير الأوقاف يكلف بالتنسيق مع الأزهر لتدريب خطباء المكافأة

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads