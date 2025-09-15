الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تنبيه عاجل من جامعة القاهرة الأهلية للطلاب المقبولين من الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية

 أعلنت جامعة القاهرة الأهلية نتيجة التنسيق الداخلي لطلاب الشهادات المعادلة، وشهادة الثانوية الأزهرية 2025.

 وأكدت الجامعة أنه تم إرسال نتيجة التنسيق للطلاب وبطاقة الترشح في كليات الجامعة المختلفة من خلال الحساب الإلكتروني للطالب.

ووجهت الجامعة تنبيهات ضرورية للطلاب المقبولين جاءت كالتالي:

  • الطلاب المرشحون لكليات الجامعة باستثناء كلية الطب:

يلزم الحضور لمقر الجامعة وتسليم أصول المستندات والشهادات وسداد المصروفات يومي الثلاثاء 2025/9/16 والأربعاء 2025/9/17.

 

  • الطلاب المرشحون لكلية الطب:

يلزم الحضور لمقر الجامعة وتسليم أصول المستندات والشهادات وسداد المصروفات يوم الأحد 2025/9/21.

كما أكدت الجامعة أنه يعتبر الترشيح لاغيًا في حالة عدم حضور الطالب وولي أمره في الموعد المحدد أو عدم تسليم أصول المستندات والشهادات أو في حالة ثبوت عدم صحة المستندات والشهادات المقدمة.

