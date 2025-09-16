الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية لمدة 18 ساعة

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق شرقي المحافظة، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى عصر غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال التطوير بمناطق شرق الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة عصر غد، عن مناطق سيدي بشر والعصافرة قبلي، لمدة 18 ساعة.

وأوضحت الشركة، أن هذا يؤدى الى ضعف أو انقطاع المياه عن المناطق الآتية { سيدى بشر قبلى - العصافرة قبلى }

 تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

