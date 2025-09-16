الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
تصعيد خطير، غارات إسرائيلية تضرب ميناء الحديدة اليمني

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن  سلاح الجو بدأ هجوما على ميناء الحديدة في اليمن.

غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة 

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، أن عدوانا إسرائيليا بدأ على ميناء الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع: إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية تشن عدوانا على بلدنا.. وأربكت الدفاعات طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

ونقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أن الهدف من الغارة على ميناء الحديدة هو تعطيل الميناء لعدة أسابيع إضافية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في الميناء.

