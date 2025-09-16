أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيضرب ميناء الحديدة اليمني خلال الساعات القادمة داعيا إلى إخلاء الميناء.

ميناء الحديدة في اليمن

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن. سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها ما وصفهم نظام الحوثي الإرهابي هناك".

إخلاء المكان بشكل فوري

وأضاف: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري وكل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".

