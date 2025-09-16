استمرار حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين في السلام 45 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة استمرار حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وبيع شقة سكنية لأكثر من شخص بدائرة قسم شرطة السلام 45 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من شقيقين لقيامهما بالنصب عليهم من خلال بيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقهما، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول التابع لمديرية أمن القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.