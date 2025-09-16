الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

استمرار حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين في السلام 45 يوما

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنايات القاهرة استمرار حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وبيع شقة سكنية لأكثر من شخص بدائرة قسم شرطة السلام 45 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من شقيقين لقيامهما بالنصب عليهم من خلال بيع وحدات سكنية لأكثر من شخص بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقهما، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول التابع لمديرية أمن القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

