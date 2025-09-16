الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الإسكندرية تضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية تضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من ضبط مستحضرات تجميل وسجائر  مجهولة المصدر، وتصرف أحد المخابز فى ٦٧ شيكارة دقيق، وتجميع سكر مجهول المصدر بأحد المنافذ التموبنية.

60 جنيها لرياض الأطفال والابتدائي، المصاريف الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

الأمن يضبط زوجة حاولت إنهاء حياة زوجها إثر مشادة كلامية بالشرقية

 

ياتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية

    
            
حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مديرة الإدارة  و  خالد عوض و أحمد شكرى و محمود راشد مفتشين الادارة بحملات تموينية.

 

 و التى أسفرت عن ضبط كمية ١٥٠ كجم مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وضبط احد منافذ مشروع جمعيتي قام بتجميع ٢٥٠ كجم سكر مجهول المصدر

 

كما تم تحرير محضر تصرف في عدد ٦٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم لأحد المخابز البلدية، وتحرير محضر حيازة عدد ٣٥٠ علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر.

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين الاسكندرية وزير التموين الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة أب متهم بقتل ابنه غرقا في مدينة نصر لـ 21 سبتمبر

60 جنيها لرياض الأطفال والابتدائي، المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الجديد

الأمن يضبط زوجة حاولت إنهاء حياة زوجها إثر مشادة كلامية بالشرقية

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads