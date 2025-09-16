تموين الإسكندرية تضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من ضبط مستحضرات تجميل وسجائر مجهولة المصدر، وتصرف أحد المخابز فى ٦٧ شيكارة دقيق، وتجميع سكر مجهول المصدر بأحد المنافذ التموبنية.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية





حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مديرة الإدارة و خالد عوض و أحمد شكرى و محمود راشد مفتشين الادارة بحملات تموينية.

و التى أسفرت عن ضبط كمية ١٥٠ كجم مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وضبط احد منافذ مشروع جمعيتي قام بتجميع ٢٥٠ كجم سكر مجهول المصدر

كما تم تحرير محضر تصرف في عدد ٦٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم لأحد المخابز البلدية، وتحرير محضر حيازة عدد ٣٥٠ علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر.

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

