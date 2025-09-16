الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة تنظم فعاليات المرحلة الأولى من جولات الهاكاثون

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بـجامعة القاهرة فعاليات المرحلة الأولى من جولات الهاكاثون، برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد الكلية، وحضور عدد من قيادات الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وشارك فى هذه المرحلة 22 فريقا، دخل منها للتصفيات النهائية 18 فريقا، ووقع الاختيار على 6 فرق قدمت أفكارا مبتكرة تنوعت بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة  ذوى القدرات الخاصة، وتطوير العملية التعليمية من خلال المحاضرات والأنشطة، اعتمادا على المراجع الأكاديمية، إضافة إلى تطبيقات متقدمة فى مراقبة الامتحانات وضمان نزاهتها.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لما لها من دور محوري في بناء قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، فضلًا عن مساهمتها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتنموية.

كما أعربت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديرها العميق لجهود كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الإعداد والتنظيم، مشيدة بحرص الطلاب على المشاركة الفاعلة، ومؤكدة أن الفعاليات تجسد رؤية جامعة القاهرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا المجتمع وتطوير العملية التعليمية.

وشارك في المرحلة الأولى (22) فريقًا مسجلًا، تأهل منهم (18) فريقًا للتصفيات، حيث تم اختيار أفضل (6) فرق قدمت أفكارًا مبتكرة تنوعت بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ذوي القدرات الخاصة، وتطوير العملية التعليمية عبر إعداد المحاضرات والأنشطة اعتمادًا على المراجع الأكاديمية، فضلًا عن تطبيقات متقدمة في مراقبة الامتحانات وضمان نزاهتها.

كما شهدت الفعاليات حضور نخبة من الأساتذة، فى مقدمتهم: الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي العميد السابق للكلية، والدكتور إيهاب الخضري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق أبو العينين رئيس قسم بحوث العمليات ودعم القرار، والدكتور محمد نور رئيس قسم نظم المعلومات، والدكتورة سهى مكادي رئيس قسم علوم الحاسب، والدكتورة غادة ضاحي منسق الذكاء الاصطناعي بالكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى جولات الهاكاثون الذكاء الاصطناعي محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة

