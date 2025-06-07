مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي 2025-2026 بالجامعات الخاصة والأهلية

يعتبر تخصص الحاسبات والذكاء الاصطناعي، من التخصصات الدراسية المهمة، التي يقبل عليها الكثير من الطلاب، لما له من مستقبل هام، وقد أدركت الدولة المصرية أهميته، ودعمت إنشاء الكثير من كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

ويتساءل طلاب الثانوية العامة، ومايعادلها من شهادات هذه الأيام، وقبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، عن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالجامعات الخاصة، أو الجامعات الأهلية، ومصروفاتها الدراسية، لرغبتهم في الالتحاق بهذا التخصص.

وتستعرض بوابة فيتو كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمختلف الجامعات.

مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الأهلية

تتباين مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية، إلا أنها عادة ما تتراوح بين 50 و75 ألف جنيه، وجاءت حسب كل جامعة كالتالي:

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان الأهلية:57,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بني سويف الأهلية: 50,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها الأهلية: 65,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة المنصورة الأهلية: 65,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة الزقازيق الأهلية: 55,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة المنيا الأهلية: 55,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة المنوفية الأهلية: 60,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة أسيوط الأهلية: 50,000 جنيه.

مصروفات كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة الجلالة: 70.000 جنيه.

مصروفات كلية الحاسبات جامعة النيل الأهلية: 62,000 جنيه.

مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الخاصة

تبدأ مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الخاصة من 40 ألف جنيه، وجاءت مصروفات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الخاصة كالتالي:

مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة 6 أكتوبر: 65,000 جنيه.

مصروفات كلية الحاسبات جامعة المستقبل:72,000 جنيه.

مصروفات كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب الجامعة البريطانية: 97,200 جنيه.

مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأهرام الكندية:55,000 جنيه

مصروفات كلية الحاسبات الجامعة الروسية:50,000 جنيه.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة سيناء: 40,000 جنيه.

مصروفات كلية علوم الكمبيوتر جامعة النهضة: 42,000 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم الحاسب جامعة مصر الدولية: 50,000 جنيه.

مصروفات كلية علوم الحاسب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 82,000 جنيه.

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