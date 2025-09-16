الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وفد برلماني تركي يزور معبر رفح ويشيد بجهود مصر المتعلقة بوقف إطلاق النار بغزة

وفد برلماني تركي
وفد برلماني تركي يزور معبر رفح

أجرى وفد من برلمان الجمهورية التركية مكون من 30 شخصًا يجري زيارة إلى معبر رفح البري، برفقة نائب وزير الخارجية التركي والسفير التركي في القاهرة.

وأعرب الوفد البرلماني التركي عن تضامنه مع أهالي غزة الأبرياء والضحايا في مواجهة المجازر والمجاعة المستمرة بغزة.

وعقد الوفد البرلماني التركي الذي يضم 30 شخصًا من مختلف الأحزاب، برفقة نائب وزير الخارجية التركي والسفير التركي في القاهرة، اجتماعات برلمانية رفيعة المستوى في مجلسي النواب والشيوخ المصريين. 


كما التقى الوفد مع كريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، والدكتور حازم عمر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وزار الوفد الذي يعد الأكبر في التاريخ مصر للتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية التركية والمصرية، ومن ثم سافر الوفد إلى معبر رفح الحدودي تضامنًا مع أهالي غزة.

تراس حسن بصري يالتشين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشئون حقوق الإنسان، الوفد البرلماني التركي برفقة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن. 

وغادر الوفد القاهرة متوجهًا إلى معبر رفح الحدودي في إطار برنامج أُعد بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والجهات المعنية في البلدين.

مناقشة مختلف القضايا الإقليمية

وفي هذا الإطار، ناقش الوفد مع كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعاون بين مصر وتركيا وموقفهما تجاه غزة وتم التأكيد على توافق البلدين التام في هذا الشأن.


كما تم خلال اللقاء مع الدكتور حازم عمر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، استعراض المواقف المصرية والتركية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ومناقشة مختلف القضايا الإقليمية.

 

وكان في استقبال الوفد في العريش، اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بحفاوةٍ بالغة.

 وأجرى الجانبان في مطار العريش محادثات حول الوضع في غزة، كما أشاد جهود مصر المتعلقة بوقف إطلاق النار وجهود المساعدات الإنسانية، والتعاون الوثيق بين تركيا ومصر في هذا الصدد.


عقب ذلك توجه الوفد إلى معبر رفح وأدلى بتصريحات إلى الصحافة الدولية والتركية موضحا الموقفً الحازمً لضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وفتح إسرائيل للمعبر الحدودي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، والقضاء على المجاعة، ووقف المجازر والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. كما تقدم الوفد بالشكر الى السلطات المصرية على تعاونها ودعمها لإتمام هذه الزيارة.

جدير بالذكر ان زيارة هذا الوفد تعد أكبر زيارةٍ لوفد برلماني تركي إلى مصر في التاريخ.

