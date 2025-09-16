أسعار سيارات بايك 2026 في مصر بعد التخفيض

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك عن حجم تراجع أسعار سيارات بايك خلال شهر سبتمبر الجاري داخل السوق المحلي، وتراوح قيمة التخفيضات ما بين 50 ألفا حتي 115 ألف جنيه، وشمل سيارات بايك U5 والعديد من الطرازات المطروحة محليا

أسعار سيارات بايك 2026 في مصر بعد تخفيضات



أخطر الوكيل المحلي للعلامة الصينية بايك بالسوق المصري كافة الموزعين والتجاري عن بقائمة الأسعار الجديدة لسياراتها، والتي تضمنت تخفيضات كبيرة علي سيارات BJ30 الـ SUV الشهيرة، وبايك U5 بلس السيدان الاقتصادية.

أسعار سيارات بايك U5 بلس

يصل سعر الفئة الأولي Highline نحو 750 ألف جنيه بدلا من 800 ألف جنيه بتخفيض 50 ألف جنيه

الفئة الثانية يصل سعرها 850 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه بتخفيض 50 ألف جنيه مصري

أسعار سيارات بايك X55

يصل سعر الفئة الأولي Highline إلى 1.195.000 مليون جنيه مصري بدون تغيير

ويصل سعر الفئة Topline إلى 1.295.000 مليون جنيه بدون تغيير

وسيارة Premium Line إلى 1.415.000 مليون جنيه بدون تغيير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.