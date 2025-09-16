الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار سيارات بايك 2026 في مصر بعد التخفيض

سيارات بايك
سيارات بايك

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك عن حجم تراجع أسعار سيارات بايك خلال شهر سبتمبر الجاري داخل السوق المحلي، وتراوح  قيمة   التخفيضات ما بين 50 ألفا حتي  115 ألف جنيه، وشمل سيارات بايك U5 والعديد من الطرازات المطروحة محليا 

أسعار سيارات بايك 2026 في مصر بعد تخفيضات 


أخطر الوكيل المحلي للعلامة الصينية بايك بالسوق المصري كافة الموزعين والتجاري عن بقائمة الأسعار الجديدة لسياراتها، والتي تضمنت تخفيضات كبيرة علي سيارات BJ30 الـ SUV الشهيرة، وبايك U5 بلس السيدان الاقتصادية.

 

أسعار سيارات بايك U5 بلس

يصل سعر الفئة الأولي Highline نحو 750 ألف جنيه بدلا من 800 ألف جنيه بتخفيض 50 ألف جنيه 

الفئة الثانية يصل سعرها 850 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه بتخفيض 50 ألف جنيه مصري

أسعار سيارات بايك X55

يصل سعر الفئة الأولي Highline إلى 1.195.000 مليون جنيه مصري بدون تغيير

ويصل سعر الفئة Topline إلى 1.295.000 مليون جنيه بدون تغيير

وسيارة Premium Line إلى 1.415.000 مليون جنيه بدون تغيير

