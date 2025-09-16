وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أنه تم تخصيص 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال وأفراد أمن خلال العام الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم: صرف 1000 جنيه حافزا للمعلمين شهريا

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إلى أنه تم تدريب المعلمين على أعلى المستويات الجديدة والمحدثة، قائلا: كل منهج يتناسب مع المرحلة العمرية والسن للطالب الذى يدرسه، مشددا على أن المعلمين شاركوا في وضع المناهج وأساتذة جامعات والمناهج فوق الممتازة.

وفيما يخص مرتبات المعلمين والحوافز، قال وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة تدرس صرف 1000 جنيه حافز للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل، وتم تخصيص 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال وأفراد أمن.

وبالنسبة لمعلمي الحصة، قال وزير التعليم: هدفنا صرف مستحقات معلمي الحصة أولا بأول ومفيش جنية هيتأخر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، ليبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

