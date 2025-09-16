سمير فرج: أمريكا والغرب يضعون العراقيل لمنع تشكيل جيش عربي موحد لحماية مصالحهم بالخليج

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من دعا، قبل نحو 10 سنوات، إلى تشكيل جيش عربي موحد، وذلك انطلاقًا من قناعة بأن الإمكانيات اللازمة لإنشاء هذه القوة متوفرة لدى الدول العربية.

وأشار فرج في تصريح لـ “فيتو” إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية تعد الأساس القانوني والسياسي لهذا التوجه، لافتا إلى أن رئيس أركان الجيش المصري يشغل حاليًا منصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا الملف.

وأوضح أن الهيكل القيادي المقترح للقوة العربية المشتركة، في حال الموافقة على إنشائها، يتضمن أن يتولى رئيس أركان الجيش المصري القيادة، أو يتم اختيار قائد برتبة فريق من مصر، على أن يكون له نائب من السعودية، إلى جانب مجلس قيادة يضم ممثلين من الدول العربية المشاركة.

سمير فرج: مصر تمثل العمود الفقري لأي قوة عربية موحدة

وأردف اللواء سمير فرج أن القوة العربية المشتركة، التي طُرحت فكرتها منذ سنوات، ستكون قوة متكاملة تضم كافة الأسلحة والفروع القتالية، ولها قيادة مركزية ورئاسة أركان، وسيُراعى في تشكيلها حجم وإمكانات كل دولة مشاركة. وأوضح أنه في حال تعرض أي دولة عربية لعدوان خارجي، تتحرك هذه القوات للدفاع عنها فورًا.

وأشار إلى أن مصر تمثل العمود الفقري لأي قوة عربية موحدة، نظرًا لأنها تمتلك أكبر جيش عربي من حيث الإمكانيات والقدرات والخبرة العسكرية، لكن، وفقًا لفرج، فإن المشكلة الجوهرية تكمن في عدم اتفاق العرب على رؤية موحدة، وهو ما ظل يعوق تنفيذ هذا المشروع على مدار عقود.

وأضاف أن هناك عوائق خارجية كبيرة تقف في وجه تأسيس قوة عربية حقيقية، أبرزها المواقف الأمريكية والغربية، والتي تتحرك وفقًا لمصالحها في المنطقة.

واستدل بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، حين قال صراحة إنه "يحمي الدول العربية ويحصل على المقابل"، في إشارة إلى استغلاله لفكرة الحماية العسكرية مقابل المال.

ولفت فرج إلى أن الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل، رغم ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات، يُعد أحد أبرز العقبات السياسية والعسكرية أمام أي مشروع عربي مشترك، مؤكدًا أن الغرب لا يرغب في رؤية قوة عربية موحدة ومستقلة يمكنها حماية مصالحها دون وصاية خارجية.

فرج: كلمة الرئيس بشأن القوة العربية المشتركة صحيح جدًا ومناسب

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن توقيت إعادة طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفكرة إنشاء القوة العربية المشتركة جاء في لحظة دقيقة ومناسبة، خاصة مع انعقاد قمة عربية إسلامية، مشددًا على أن هذا التوقيت يحمل رسالة استراتيجية مهمة.

وأضاف أن اتفاقية الدفاع المشترك التابعة لجامعة الدول العربية ما زالت حبرًا على ورق، ولم تُفعّل ولو مرة واحدة منذ توقيعها، رغم تكرار التهديدات التي تواجه الدول العربية.

وأوضح فرج أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي طال آثاره قطر، كشف بوضوح مدى الحاجة الملحة لوجود قوة عربية قادرة على التحرك والدفاع عن أي دولة عربية تتعرض لاعتداء.

واختتم قائلا: "أمل مصر والعرب في الوحدة، وفي التوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة أو أي قوى خارجية لحماية مصالحنا".

