زيزو يخضع لأشعة رنين اليوم لتحديد حجم إصابته

يخضع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة رنين اليوم لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة، حيث خضع اللاعب لأشعة سونار لم تكن واضحة بشكل كامل لتحديد حجم الإصابة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

