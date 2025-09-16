الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أرسنال
أرسنال

يحتضن ملعب سان ماميس مباراة أتلتيك بيلباو ضد آرسنال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويأمل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في تحقيق انتصار خارج الديار في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة مباراة آرسنال أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2025/26، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

تعتبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أتلتيك بيلباو أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة  قناة “beIN Sports 1 HD”.

 

20 مواجهة بين آرسنال وأندية إسبانيا 

وتعتبر هذه المباراة هي المواجهة رقم 21 لفريق آرسنال أمام أندية إسبانيا، حيث يسعى لتحسين سجله التاريخي أمام الأندية الإسبانية، والذي يشمل 6 انتصارات مقابل 11 هزيمة و3 تعادلات في مختلف البطولات الأوروبية.

ويملك آرسنال تاريخا طويلا من المواجهات مع الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية، حيث يعود أول لقاء لهم إلى عام 2000 عندما واجهوا برشلونة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أندية إسبانية واجهها آرسنال 

وقد واجه آرسنال على مدار تاريخه عددًا من الأندية الإسبانية الكبرى والصغيرة في بطولات مختلفة، وتشمل قائمة هذه الفرق التي التقى بها الجانرز، ما يلي:

ريال مدريد

فالنسيا

سيلتا فيجو

جيرونا

أتلتيكو مدريد

برشلونة

ريال سرقسطة

ريال مايوركا

ديبورتيفو لاكورونيا

فياريال

